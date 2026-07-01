Стало известно, почему автопром переходит на алюминиевую проводку вместо медной
Лёгкий алюминий особенно привлекателен для производителей электромобилей, поскольку снижение веса позволяет увеличить запас хода.
В свою очередь, экономия средств имеет решающее значение для китайских компаний, производящих электромобили, так как «ценовые войны» снизили рентабельность.
У алюминия, как отмечают аналитики, есть большой потенциал применяемости: сейчас около 85% автомобильной электропроводки по-прежнему изготавливаются из меди.
В данный момент «крылатый металл» для электросистем применяют Tesla, BYD, Zeekr, Li Auto и Xiaomi. Их примеру планируют последовать BMW и Stellantis.
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