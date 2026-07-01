Стало известно, почему автопром переходит на алюминиевую проводку вместо медной

Лёгкий алюминий особенно привлекателен для производителей электромобилей, поскольку снижение веса позволяет увеличить запас хода.

В свою очередь, экономия средств имеет решающее значение для китайских компаний, производящих электромобили, так как «ценовые войны» снизили рентабельность.

У алюминия, как отмечают аналитики, есть большой потенциал применяемости: сейчас около 85% автомобильной электропроводки по-прежнему изготавливаются из меди.

В данный момент «крылатый металл» для электросистем применяют Tesla, BYD, Zeekr, Li Auto и Xiaomi. Их примеру планируют последовать BMW и Stellantis.

Читайте также: АвтоВАЗ раскрыл дату старта выпуска обновленного внедорожника Niva Legend Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине С глазами покойника: в Сети появились фото нового BMW X5