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Опубликовано 01 июля 2026, 18:06
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Стало известно, почему автопром переходит на алюминиевую проводку вместо медной

Reuters: автоконцерны заменяют медную электропроводку дешёвой алюминиевой. В настоящее время цены на медь вчетверо превышают цены на алюминий, сообщает агентство Reuters. В итоге, всё больше компаний, выпускающих автомобили, отказываются от меди, предпочитая более дешёвый алюминий. По прогнозам, к 2030 году от 25% до 30% медных компонентов могут быть заменены алюминиевыми.
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
© BYD
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Лёгкий алюминий особенно привлекателен для производителей электромобилей, поскольку снижение веса позволяет увеличить запас хода.

В свою очередь, экономия средств имеет решающее значение для китайских компаний, производящих электромобили, так как «ценовые войны» снизили рентабельность.

У алюминия, как отмечают аналитики, есть большой потенциал применяемости: сейчас около 85% автомобильной электропроводки по-прежнему изготавливаются из меди.

В данный момент «крылатый металл» для электросистем применяют Tesla, BYD, Zeekr, Li Auto и Xiaomi. Их примеру планируют последовать BMW и Stellantis.

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Автор:Алексей Кованов
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