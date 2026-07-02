КамАЗ передал на СВО оставшиеся автомобили после ухода Renault

В составе груза — четыре грузовика «КАМАЗ» (в том числе с бронекабиной), четыре легковых автомобиля, более 150 позиций запчастей, транспортировочная лента, кубы для топлива и воды, шины, противотепловизионные одеяла и маскировочные сети.

В числе легковых автомобилей — кроссовер «Москвич» и четыре хетчбэка Renault Sandero, собранные на бывшем заводе Renault в Москве. Французские автомобили снабжены камуфляжной ливреей, которая скрывает шильдики марки.

В передаче груза участвовала первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина: «Каждый из нас чувствует себя в одном строю с нашими ребятами», — сказала депутат.

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