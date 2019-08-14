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15:18

Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей

Увидеть изображение в 3D можно без дополнительных устройств

Компания Bosch представила новую приборную панель для автомобилей с трехмерным изображением. Водитель сможет увидеть картинку в трех измерениях без очков и системы слежения за глазами.

Для приборки использовали пассивную 3D-технологию, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. По словам представителей компании, новинка поможет уместить в небольшой экран гораздо больше информации. Кроме того, отметили в Bosch, трехмерное изображение станет еще одной системой помощи водителю: например, камера заднего вида будет более информативной и поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках.

О дате выхода новинки в компании не сообщили, однако сказали, что уже готовы принимать заказы от производителей. Кроме того, отметили представители Bosch, установить ее можно будет на автомобили с приборными панелями любых форм и размеров.

В конце июля начала работать парковка, на которой можно припарковать автомобиль с помощью смартфона. Технология стала совместной разработкой Daimler и Bosch. Инженеры последней компании оборудовали парковку на территории штутгартского музея Mercedes-Benz множеством датчиков и камер, которые отслеживали обстановку вокруг и передавали данные автомобилю.