Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей

Для приборки использовали пассивную 3D-технологию, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. По словам представителей компании, новинка поможет уместить в небольшой экран гораздо больше информации. Кроме того, отметили в Bosch, трехмерное изображение станет еще одной системой помощи водителю: например, камера заднего вида будет более информативной и поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках.
О дате выхода новинки в компании не сообщили, однако сказали, что уже готовы принимать заказы от производителей. Кроме того, отметили представители Bosch, установить ее можно будет на автомобили с приборными панелями любых форм и размеров.
В конце июля начала работать парковка, на которой можно припарковать автомобиль с помощью смартфона. Технология стала совместной разработкой Daimler и Bosch. Инженеры последней компании оборудовали парковку на территории штутгартского музея Mercedes-Benz множеством датчиков и камер, которые отслеживали обстановку вокруг и передавали данные автомобилю.