В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

По задумке авторов проекта, 3D-дисплей станет частью новейшей системы безопасности Jaguar Land Rover. Всплывающие предупреждения, например, о смещении из полосы движения, позволят водителю более «естественно» реагировать на ситуацию и оперативно корректировать маневры.

Кроме того, у технологии есть и развлекательная функция. 3D-экраны позволят пассажирам скоротать время в поездке за просмотром фильмов или изучением информации о достопримечательностях.