В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

По задумке авторов проекта, 3D-дисплей станет частью новейшей системы безопасности Jaguar Land Rover. Всплывающие предупреждения, например, о смещении из полосы движения, позволят водителю более «естественно» реагировать на ситуацию и оперативно корректировать маневры.
Кроме того, у технологии есть и развлекательная функция. 3D-экраны позволят пассажирам скоротать время в поездке за просмотром фильмов или изучением информации о достопримечательностях.
Ранее Bosch представил собственную разработку в этой области — трехмерную панель приборов, для которой не требуется дополнительных приспособлений — ни специальных очков, ни датчиков слежения за глазами.
В компании считают, что 3D-изображение информативнее обычного: например, камера заднего вида поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках. По словам представителей Bosch, они уже готовы принимать заказ на эту опцию.