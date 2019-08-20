Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:55

В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

Компания разрабатывает головной дисплей с 3D-эффектом

Jaguar Land Rover совместно со специалистами Кембриджского университета работают над созданием экрана с трехмерным изображением: он функционирует по принципу дополненной реальности, причем предупреждения и указания навигационной системы всплывают в зоне прямой видимости водителя.

По задумке авторов проекта, 3D-дисплей станет частью новейшей системы безопасности Jaguar Land Rover. Всплывающие предупреждения, например, о смещении из полосы движения, позволят водителю более «естественно» реагировать на ситуацию и оперативно корректировать маневры.

Кроме того, у технологии есть и развлекательная функция. 3D-экраны позволят пассажирам скоротать время в поездке за просмотром фильмов или изучением информации о достопримечательностях.

Ранее Bosch представил собственную разработку в этой области — трехмерную панель приборов, для которой не требуется дополнительных приспособлений — ни специальных очков, ни датчиков слежения за глазами.

В компании считают, что 3D-изображение информативнее обычного: например, камера заднего вида поможет лучше оценить ситуацию позади автомобиля и припарковаться, а трехмерный навигатор поможет не ошибиться с выбором съезда на сложных развязках. По словам представителей Bosch, они уже готовы принимать заказ на эту опцию.