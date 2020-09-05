Представительство «Фольксваген» в США рассказало о Тейлоре Брайанте из города Чарльстон штата Южная Каролина, который является едва ли не самым преданным фанатом марки: американец приобрёл за всю жизнь 42 автомобиля Volkswagen. Любовь к марке из Вольфсбурга возникла у него ещё за шесть до того, как он купил свой первый автомобиль — культовый Beetle 1961 года выпуска. Автомобильный инженер по образованию, Брайант 12 лет проработал механиком по ремонту и обслуживанию автомобилей Volkswagen, оставаясь при этом преданным клиентом марки — с тех пор он сменил по несколько экземпляров моделей Golf, Jetta и Passat.
В настоящее время он владеет двумя седанами Jetta — 1999 и 2017 годов выпуска, а также универсалом Passat 2004 года выпуска. Общее количество «Фольксвагенов», которые покупал Брайант, достигло 42 автомобилей. Теперь фанат Volkswagen мечтает о Karmann Ghia 1967 года выпуска и полноразмерном кроссовере Atlas (в России – Teramont), который обеспечит достаточно места для двоих детей и четверых собак. Своей жене на пятую годовщину свадьбы Брайант подарил кабриолет Golf, а первым автомобилем для сына купил седан Jetta. «Volkswagen был первой машиной, которую я купил и, вероятно, будет и последней», — сказал он.