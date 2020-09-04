Volkswagen показал салон электрокара ID.4 с «умной» подсветкой

Новинка получила салон в серо-коричневых тонах, крупные дверные проемы, сиденья с высокой посадкой и багажник, в который вмещается до 543 литров груза при вертикально расположенных задних креслах.

Чтобы сохранить ощущение свободного пространства, переднюю панель оформили в минималистичном стиле. На ней расположены «парящий» экран-планшет мультимедийной системы и цифровая приборная панель, повторяющие по форме дисплеи «младшего» ID.3. Среди отличий от соплатформенного кроссовера – изогнутые вставки на передней панели и вытянутые дефлекторы воздуховодов.