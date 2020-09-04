Volkswagen показал салон электрокара ID.4 с «умной» подсветкой

Новинка получила салон в серо-коричневых тонах, крупные дверные проемы, сиденья с высокой посадкой и багажник, в который вмещается до 543 литров груза при вертикально расположенных задних креслах.
Чтобы сохранить ощущение свободного пространства, переднюю панель оформили в минималистичном стиле. На ней расположены «парящий» экран-планшет мультимедийной системы и цифровая приборная панель, повторяющие по форме дисплеи «младшего» ID.3. Среди отличий от соплатформенного кроссовера – изогнутые вставки на передней панели и вытянутые дефлекторы воздуховодов.
Фото: Volkswagen
В оснащение вошла панорамная крыша, которая будет доступна за доплату, как и на ID.3, и «умная» подсветка салона с 30 цветами на выбор. Подсветка работает совместно с системами автомобиля, подавая особые световые сигналы: она умеет оповещать о блокировке дверей и входящих звонках, а также посоветует сменить полосу движения на верную, используя данные навигатора.
На старте продаж в Германии будет предложена лимитированная версия ID.4 1ST Max1, которая получит особые сиденья, одобренные немецкими медиками. Они имеют несколько вариантов электрической регулировки и пневматические поясничные опоры с функцией массажа.
Информация о силовой установке новинки пока засекречена. Ожидается, что кроссовер оснастят двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых составит около 300 лошадиных сил. На одной зарядке ID.4 сможет преодолевать до 500 километров.
В августе Volkswagen показал официальные изображения экстерьера ID.4, который также позаимствовал многие черты у хэтчбека ID.3.