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10:59

Ателье Novitec добавило 82 лошадиные силы «лучшему двигателю года»

Доработанный Ferrari 488 Pista перешагнул рубеж в 800 лошадиных сил

© Novitec
Специалисты баварской мастерской Novitec разработали комплекс улучшений для купе Ferrari 488 Pista. Точечные изменения во внешности, доработка выпускной системы, подвески и чип-тюнинг двигателя позволили итальянскому суперкару стать быстрее и мощнее.

Немецким мотористам удалось серьёзно повысить эффективность 3,9-литрового V8 Ferrari — четырёхкратного обладателя титула «двигатель года». Новый блок управления вкупе с доработкой выхлопа позволили увеличить мощность мотора с 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента до 802 лошадиных сил и 898 Нм крутящего момента. Производительность «восьмёрки» стала выше, чем у бензиновой составляющей силовой установки флагманской модели SF90 Stradale!

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Стайлинг Ferrari 488 Pista ограничился лёгким углепластиковым обвесом: из заметных деталей можно выделить диффузор, спойлер и передний сплиттер. Каждый элемент перед установкой продувался в аэродинамической трубе. Улучшить управляемость суперкара позволит 35-миллиметровое занижение подвески и низкопрофильные шины. Колёсные диски оригинальные: передние 21-дюймовые, задние — 22-дюймовые. В Novitec позаботились над прохождением неровностей: гидравлика позволяет приподнимать нос автомобиля на 40 миллиметров.

В результате Ferrari 488 Pista Novitec оказалась на 0,15 секунды быстрее заводской версии в разгоне до 100 километров в час, а максимальная скорость выросла с 340 километров в час до 345 километров в час. Впрочем, до динамики 1000-сильной SF90 Stradale спорткар всё равно не дотянулся.

Источник: carscoops.com