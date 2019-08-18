Ателье Novitec добавило 82 лошадиные силы «лучшему двигателю года»

В результате Ferrari 488 Pista Novitec оказалась на 0,15 секунды быстрее заводской версии в разгоне до 100 километров в час, а максимальная скорость выросла с 340 километров в час до 345 километров в час. Впрочем, до динамики 1000-сильной SF90 Stradale спорткар всё равно не дотянулся.