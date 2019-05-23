Названы победители премии «Международный двигатель года»

Двигатель 3.9 V8 с двумя турбонагнетателями, который сейчас ставится на 488 Pista и F8 Tributo, признавали лучшим в 2016, 2017 и 2018 году. Его соперниками по номинации были 4.0 V8 Mercedes-AMG (Mercedes-AMG GT, Aston Martin Vantage), 2,5-литровый турбомотор Porsche (718 Cayman S) и 2.0 TFSI Audi (Audi TT, Volkswagen Golf GTi, Cupra Ateca).
Победителем в категории «Лучший новый двигатель» стала электрическая установка Jaguar I-Pace. Она же признана лучшей среди других электрокаров. Лучшим гибридным агрегатом стал 1,5-литровый трёхцилиндровый мотор от BMW i8, а «Спортивным двигателем» — снова 3.9 V8 Ferrari.
Ожидается, что 3,9-литровая твин-турбо «восьмерка» станет частью гибридной силовой установки нового 1000-сильного гибрида Ferrari. Её дополнят три электромотора, благодаря чему гиперкар сможет разгоняться до «сотни» за две секунды.