Названы победители премии «Международный двигатель года»

Двигатель 3.9 V8 с двумя турбонагнетателями, который сейчас ставится на 488 Pista и F8 Tributo, признавали лучшим в 2016, 2017 и 2018 году. Его соперниками по номинации были 4.0 V8 Mercedes-AMG (Mercedes-AMG GT, Aston Martin Vantage), 2,5-литровый турбомотор Porsche (718 Cayman S) и 2.0 TFSI Audi (Audi TT, Volkswagen Golf GTi, Cupra Ateca).