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Прекращены продажи самой дорогой версии Lada 4x4

На покой отправили дореформенный внедорожник, а обновлённый вариант пока не появился

Lada 4x4 Bronto © Lada.ru
Лиза Будрина
Завершились продажи самой дорогой Lada 4x4 с приставкой Bronto в названии, сообщает «Лада.Онлайн». Сборкой подготовленной к серьезному бездорожью модификации занимается предприятие «ВИС-Авто», а цены на дореформенную версию варьировались 742 900 до 806 900 рублей. На смену нынешнему Bronto придёт обновлённый вариант с модернизированным салоном, это может произойти уже в этом году.

Версия 4x4 Bronto представлена на рынке с 2017 года. Такой внедорожник имеет ряд конструктивных особенностей, в частности, усиленный задний мост и увеличенный дорожный просвет. Кроме того, для него предусмотрены шины для езды по грунтовым покрытиям.

Bronto комплектуется стандартным мотором объёмом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

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Lada 4x4 Bronto

Фото: Lada

Прежний Lada 4x4 Bronto не производится с весны этого года. Тогда же стало известно, что внедорожник с модернизированным интерьером и новой климатической установкой может появиться до конца 2020 года.

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Пока же Bronto остается единственной версией 4x4, которая не была модернизирована. Прочие модификации внедорожника еще в начале 2020 года получили новый салон и некоторые улучшения, в том числе шумо- и виброизоляции. Цены на обновлённую модель начинаются от 581 900 рублей за версию в трёхдверном кузове.

Источник: Лада.Онлайн