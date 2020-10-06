Прекращены продажи самой дорогой версии Lada 4x4

Версия 4x4 Bronto представлена на рынке с 2017 года. Такой внедорожник имеет ряд конструктивных особенностей, в частности, усиленный задний мост и увеличенный дорожный просвет. Кроме того, для него предусмотрены шины для езды по грунтовым покрытиям.
Bronto комплектуется стандартным мотором объёмом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Фото: Lada
Прежний Lada 4x4 Bronto не производится с весны этого года. Тогда же стало известно, что внедорожник с модернизированным интерьером и новой климатической установкой может появиться до конца 2020 года.
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Пока же Bronto остается единственной версией 4x4, которая не была модернизирована. Прочие модификации внедорожника еще в начале 2020 года получили новый салон и некоторые улучшения, в том числе шумо- и виброизоляции. Цены на обновлённую модель начинаются от 581 900 рублей за версию в трёхдверном кузове.