Прекращены продажи самой дорогой версии Lada 4x4

Версия 4x4 Bronto представлена на рынке с 2017 года. Такой внедорожник имеет ряд конструктивных особенностей, в частности, усиленный задний мост и увеличенный дорожный просвет. Кроме того, для него предусмотрены шины для езды по грунтовым покрытиям.

Bronto комплектуется стандартным мотором объёмом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.