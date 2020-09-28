Автомобили Lada подорожают пятый раз за год

Ожидается, что цены увеличатся в среднем на 2-3 процента или примерно на 15 тысяч рублей. В результате начальная стоимость Lada Granta составит 483,9 тысячи рублей вместо прежних 470,9 тысячи, а Vesta в кузове седан подорожает с 653,9 тысячи до 667,9 тысячи рублей. Изменение цен затронет все модели Lada, в том числе Lada Niva, которая до середины 2020 года выпускалась под брендом Chevrolet: её цена вырастет с 726 тысяч до 738 тысяч рублей за базовую комплектацию.

Газета со ссылкой на дилеров бренда сообщает, что повышение стоимости автомобилей может быть связано с растущим спросом. Сам автопроизводитель информацию о грядущем подорожании модельной линейки пока не комментирует.