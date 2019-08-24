«Пятёрке» BMW тоже подсветили решётку радиатора

В ассортименте фирменных аксессуаров для автомобилей БМВ пятой серии появился комплект подсветки решётки радиатора — такой же, как у нового поколения кроссовера X6. Официально этот аксессуар называется Iconic Glow Kidney Grille и в США стоит 614 долларов. Вдобавок владельцам «пятёрки» придётся разориться ещё и на отдельную кнопку в салоне для включения и выключения подсветки — она стоит 39 долларов.