Собрана 500-тысячная Lada Vesta

Автомобиль укомплектован 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач. Версия Black поступила в продажу только этой осенью: ее отличают черные глянцевые корпуса зеркал и салон в темном цвете. Стоимость Vesta Cross Black – 849,9 тысячи рублей, а стандартную Vesta Cross можно купить дешевле: седан в базовой комплектацией обойдется 814,9 тысячи рублей. Самая дорогая Vesta в линейке – это вариант Sport с форсированным до 145 сил двигателем 1.8, который оценивается в 1,08-1,117 миллиона рублей в зависимости от комплектации.