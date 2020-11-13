Собрана 500-тысячная Lada Vesta

Автомобиль укомплектован 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач. Версия Black поступила в продажу только этой осенью: ее отличают черные глянцевые корпуса зеркал и салон в темном цвете. Стоимость Vesta Cross Black – 849,9 тысячи рублей, а стандартную Vesta Cross можно купить дешевле: седан в базовой комплектацией обойдется 814,9 тысячи рублей. Самая дорогая Vesta в линейке – это вариант Sport с форсированным до 145 сил двигателем 1.8, который оценивается в 1,08-1,117 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
Ежемесячно в России покупают около 10 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем половина продаж приходится на универсал SW. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре россияне приобрели 11,8 тысячи «Вест», а с начала года — 84 317 экземпляров.
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
В сентябре АвтоВАЗ праздновал другой юбилей: выпуск 30-миллионного автомобиля. Им стала Lada Granta красного цвета в специальном исполнении Club. Однако, в отличие от юбилейной Vesta Cross, этот экземпляр не предназначался для продажи, его передали в корпоративный музей предприятия.