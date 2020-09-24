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«АвтоВАЗ» выпустил 30 000 000-й автомобиль. Но его нельзя купить

С конвейера тольяттинского завода сошла юбилейная «Лада»

30 000 000-й экземпляр Lada © Lada.ru
Лиза Будрина
С конвейера «АвтоВАЗа» сошёл 30-миллионный автомобиль. Юбилейной машиной оказалась Lada Granta красного цвета в специальном исполнении Club. Однако в продажу эта «Гранта» не поступит.

Granta под номером 30 000 000 выпущена в год 50-летия с момента сборки первого автомобиля в Тольятти, в связи с этим в церемонии принял участие и ВАЗ-2101. Юбилейную «Гранту» нельзя будет купить, так как она станет частью экспозиции корпоративного музея предприятия.

Символично, что 30-миллионым экземпляром, сошедшим с конвейера, оказалась именно Granta бестселлер Lada и самая продаваемая модель в стране. Только за восемь месяцев 2020 года она разошлась в количестве 71,9 тысячи штук.

ВАЗ-2101 и Lada Granta

Lada.ru

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На сегодняшний день Granta существует в кузове седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а также во вседрожной версии Cross и спортивном исполнении Drive Active. Модель комплектуется 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил, которые сочетаются с шестиступечатой механической коробкой передач и четырёхдиапазонным «автоматом».

В конце лета этого года «АвтоВАЗ» анонсировал появление новой модели, название для которой решено было выбрать методом голосования. К будущему имени были предъявлены только два требования: оно должно состоять из двух либо трёх слогов и оканчиваться на букву «А». При этом автопроизводитель держит в секрете не только технические подробности будущего автомобиля, но и то, к какому классу он будет принадлежать.

Источник: Lada