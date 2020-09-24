«АвтоВАЗ» выпустил 30 000 000-й автомобиль. Но его нельзя купить

Granta под номером 30 000 000 выпущена в год 50-летия с момента сборки первого автомобиля в Тольятти, в связи с этим в церемонии принял участие и ВАЗ-2101. Юбилейную «Гранту» нельзя будет купить, так как она станет частью экспозиции корпоративного музея предприятия.

Символично, что 30-миллионым экземпляром, сошедшим с конвейера, оказалась именно Granta – бестселлер Lada и самая продаваемая модель в стране. Только за восемь месяцев 2020 года она разошлась в количестве 71,9 тысячи штук.