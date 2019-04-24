Американка поехала на почту, но вместо этого пять дней провела в перевернутой машине

Семья Фанчер написала заявление в полицию спустя три дня после того, как Робин уехала на почту. Еще через два дня ее нашли в заблокированной машине, которая вылетела в кювет. По словам представителя полицейского управления штата Алабама, перевернутый автомобиль не было видно с дороги, и на него наткнулся случайный прохожий.