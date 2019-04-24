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15:58

Американка поехала на почту, но вместо этого пять дней провела в перевернутой машине

Пострадавшую случайно заметил прохожий

Жительница Дотана, штат Алабама, Робин Фанчер попала в аварию по дороге на почту. Ее смогли спасти из заблокированного автомобиля лишь спустя пять дней, и то после того, как случайный прохожий заметил машину в кювете.

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Семья Фанчер написала заявление в полицию спустя три дня после того, как Робин уехала на почту. Еще через два дня ее нашли в заблокированной машине, которая вылетела в кювет. По словам представителя полицейского управления штата Алабама, перевернутый автомобиль не было видно с дороги, и на него наткнулся случайный прохожий.

Чтобы вызволить Робин из искореженного седана Mitsubishi, пришлось привлечь несколько групп спасателей. Доступ к автомобилю затрудняла удаленность места аварии от дороги. По данным местных СМИ, пострадавшая, когда ее вынимали из машины, была в сознании.

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Другая американка, жительница штата Орегон Анджела Эрнандес, провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха.

Источник: Autoevolution
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