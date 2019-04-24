Американка поехала на почту, но вместо этого пять дней провела в перевернутой машине

Семья Фанчер написала заявление в полицию спустя три дня после того, как Робин уехала на почту. Еще через два дня ее нашли в заблокированной машине, которая вылетела в кювет. По словам представителя полицейского управления штата Алабама, перевернутый автомобиль не было видно с дороги, и на него наткнулся случайный прохожий.
Чтобы вызволить Робин из искореженного седана Mitsubishi, пришлось привлечь несколько групп спасателей. Доступ к автомобилю затрудняла удаленность места аварии от дороги. По данным местных СМИ, пострадавшая, когда ее вынимали из машины, была в сознании.
Другая американка, жительница штата Орегон Анджела Эрнандес, провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Чтобы выжить, Эрнандес использовала патрубок радиатора для сбора воды из растущего рядом мха.