Коллекционный набор из шести McLaren посвятили скоростному подъему на гору

Открытый McLaren 600LT Spider дебютировал в январе 2019 года. Он является пятой Longtail-моделью в серии, основоположником которой стал представленный в 1997 году F1 GTR LT. Суперкар оснащается твин-турбо «восьмеркой» 3.8, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». «Сотню» 600LT Spider набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час за 8,4 секунды. Это примерно на 0,2 секунды медленнее купе 600LT.