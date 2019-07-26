Коллекционный набор из шести McLaren посвятили скоростному подъему на гору

Шесть родстеров McLaren 600LT Spider окрашены в разные цвета с полосками на капоте и крыше золотистого и черного цвета, а также оснащены колесами золотистого цвета. Салон суперкаров украшен золотистой прострочкой, логотипами «Пайкс Пик» на подголовниках сидений и памятной табличкой с надписью Pikes Peak Collection 1 of 6.
Серию машин посвятили гонке «Пайкс Пик», которая ежегодно проводится в Колорадо.
В оснащение автомобилей также включен пакет MSO Club Sport Pack. В его состав входят карбоновые «жабры» в передних крыльях, титановые болты колес, а также облеченные кресла-ковши с каркасом из углепластика как у McLaren Senna.
Открытый McLaren 600LT Spider дебютировал в январе 2019 года. Он является пятой Longtail-моделью в серии, основоположником которой стал представленный в 1997 году F1 GTR LT. Суперкар оснащается твин-турбо «восьмеркой» 3.8, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». «Сотню» 600LT Spider набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час за 8,4 секунды. Это примерно на 0,2 секунды медленнее купе 600LT.