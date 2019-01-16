McLaren представил пятый «длиннохвостый» суперкар – 600LT без крыши

Открытый суперкар оказался всего на 50 килограммов тяжелее купе, но на 100 килограммов легче модели 570S Spider. Машина весит 1297 килограммов. Такого результата, правда, можно добиться только при заказе опционального пакета MSO Clubsport, который стоит 18,2 тысячи фунтов стерлингов. В его состав входят титановые болты колес и множество элементов из карбона, включая углепластиковые каркасы кресел.
Новинка имеет трехсекционную жесткую крышу, которую можно складывать или поднимать на скорости до 40 километров в час. Ветровой экран при помощи электропривода можно убрать отдельно для крыши, для того, чтобы, как говорят в компании, при поднятом верхе лучше слышать звук мотора.
Спайдер, сохранивший «вертикальный» выпуск, оснащается твин-турбо «восьмеркой» 3.8, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» автомобиль набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час за 8,4 секунды. Это примерно на 0,2 секунды медленнее купе 600LT.
Максимальная скорость с поднятой крышей составляет 324 километра в час, а с опущенной – 315 километров в час.
Купе McLaren 600 LT стоит в Великобритании 185 500 фунтов стерлингов (на 36,5 тысячи дороже модели 570S), а открытый вариант – 201 500 фунтов.