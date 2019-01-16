McLaren представил пятый «длиннохвостый» суперкар – 600LT без крыши

Новинка имеет трехсекционную жесткую крышу, которую можно складывать или поднимать на скорости до 40 километров в час. Ветровой экран при помощи электропривода можно убрать отдельно для крыши, для того, чтобы, как говорят в компании, при поднятом верхе лучше слышать звук мотора.