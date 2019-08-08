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18:34

Посмотрите на McLaren 720S из Lego, который собирали два года

У модели функционируют двери, рулевое управление и антикрыло

Автор канала Charbel's LEGO TECHNIC Creations показал, как из набора Lego Technic можно собрать масштабную копию McLaren 720S. На постройку модели у него ушло два года.

Качеством сборки модель «Макларена» сильно напоминает фирменные наборы Lego. Например, трансформируемый в Lancia Stratos Lego Technic Porsche 911 GT3 RS. А долгое время, потраченное на постройку, объясняется лишь отсутствием инструкции и фактической подгонкой элементов конструктора друг к другу.

Видео: Charbel's LEGO TECHNIC Creations

Купе, выполненное в масштабе 1:8, получило подъемные двери «крылья бабочки», активное заднее антикрыло, независимую подвеску, модульное шасси, открывающийся капот, работающее рулевое управление, восьмиступенчатую секвентальную коробку передач и даже поворотный дисплей в салоне, как у оригинала. В течение ближайших двух месяцев автор проекта обещает выложить инструкцию по сборке такой машины.

Один из самых сложных наборов серии Technic состоит из 3599 деталей. Это модель гиперкара Bugatti Chiron с активным задним антикрылом, колесными дисками с низкопрофильной резиной, детализированным кокпитом с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с движущимися поршнями.