Посмотрите на McLaren 720S из Lego, который собирали два года

Купе, выполненное в масштабе 1:8, получило подъемные двери «крылья бабочки», активное заднее антикрыло, независимую подвеску, модульное шасси, открывающийся капот, работающее рулевое управление, восьмиступенчатую секвентальную коробку передач и даже поворотный дисплей в салоне, как у оригинала. В течение ближайших двух месяцев автор проекта обещает выложить инструкцию по сборке такой машины.