BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»

В качестве опции для гибридных «семерок» доступны пакеты Pure Excellence и M sports, а также все ассистирующие системы и варианты подвески, как у обычной 7 серии. Летом этого года владельцам гибридом предложат новые цифровые сервисы. Например, навигация при выборе маршрута до общественной зарядной станции, предложит список из ближайших отелей, ресторанов и достопримечательностей. С помощью мультимедийной системы также можно будет бронировать зарядный терминал на определенное время.

В России будет доступна только версия 745Le xDrive. Такой автомобиль обойдется минимум в 7 540 000 рублей.