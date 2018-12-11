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18:34

Гибридный Porsche 911: новая информация

Силовая установка новинки будет выдавать около 600-700 сил

Ответственный за разработку спорткаров Porsche Аугуст Ахляйтнер поделился некоторыми деталями о развитии семейства 911 восьмого поколения. В течение семилетнего жизненного цикла в нем впервые появится гибридная версия. Ряд инженерных решений уже сейчас позволит сделать из 911-го умеренный или подключаемый гибрид.

«К новому 911 мы применили опыт, полученный при разработке гибридных Cayenne, Panamera, а также 918 Spyder, — рассказал Ахляйтнер в интервью изданию Autocar. — В будущем это позволит предложить модель с чисто ''электрическими'' возможностями».

Для этого инженерам Porsche пришлось модифицировать силовую установку, укоротить на 100 миллиметров набор шестеренок восьмиступенчатого «робота» PDK и установить в его задней части дискообразный электромотор.

Кроме того, для 911-го поменяли алгоритм работы полного привода, чтобы на переднюю ось могло направляться до 50 процентов момента. Для улучшения рекуперации электромеханический усилитель тормозов заменили на полностью электрический. Данные об отдаче гибридной установки на Porsche 911 не приводятся, но в качестве референсного автомобиля указывается Panamera Turbo S E-Hybrid (680 сил и 850 Нм момента).

Новый Porsche 911 Carrera 4S

Питаться электромотор гибридного 911-го будет от блока тяговых батарей, установленных в передней части кузова. Такое расположение улучшит развесовку по осям (на базовой Carrera S этот показатель составляет 39:61) и снизит центр тяжести. Вдобавок, по данным инсайдеров, прототипы гибрида оснащены более компактным топливным баком.

Porsche 911 восьмого поколения дебютировал в конце ноября. Спорткар сохранил внешность предшественника, получил более мощные двигатели, новый салон с элементами дизайна в духе 911-го из 70-х и впервые — систему ночного видения с тепловизором.

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