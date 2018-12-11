Гибридный Porsche 911: новая информация

«К новому 911 мы применили опыт, полученный при разработке гибридных Cayenne, Panamera, а также 918 Spyder, — рассказал Ахляйтнер в интервью изданию Autocar. — В будущем это позволит предложить модель с чисто ''электрическими'' возможностями».

Для этого инженерам Porsche пришлось модифицировать силовую установку, укоротить на 100 миллиметров набор шестеренок восьмиступенчатого «робота» PDK и установить в его задней части дискообразный электромотор.

Кроме того, для 911-го поменяли алгоритм работы полного привода, чтобы на переднюю ось могло направляться до 50 процентов момента. Для улучшения рекуперации электромеханический усилитель тормозов заменили на полностью электрический. Данные об отдаче гибридной установки на Porsche 911 не приводятся, но в качестве референсного автомобиля указывается Panamera Turbo S E-Hybrid (680 сил и 850 Нм момента).