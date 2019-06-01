Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:50

Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа

Фолькер Ширш использует редчайший автомобиль для путешествий по Европе с прицепом

Производство Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster продолжалось с января по июль 1989 года, в результате чего было выпущено всего 2104 автомобиля. Фолькер Ширш, впрочем, совершенно не обращает на это внимания и использует свой «Спидстер» в качестве обычного повседневного автомобиля - для путешествий по Европе с прицепом. Немец купил редчайший 911 Speedster цвета Silver Metallic несколько лет назад.
Загрузка...

«Самым прекрасным для меня по-прежнему остаётся звук оппозитного шестицилиндрового двигателя с воздушным охлаждением. Вождение «Спидстера» - просто чистое удовольствие. При управлении спортивным автомобилем нужно всегда быть начеку, и мне очень нравится чувствовать себя частью этого процесса», - уверяет Ширш.

>
Reload
1 / 6

Carrera 3.2 Speedster является двухместным автомобилем, на который можно установить крышу только в исключительных случаях. Благодаря упрощённой компоновке инженеры Porsche сэкономили 70 килограммов по сравнению с обычным кабриолетом 911 тех лет. Установленный на Speedster фаркоп является фирменным аксессуаром Porsche для 911.

Прицеп Hymer Eriba Puck 1975 года выпуска окрашен в фирменный оттенок Silver Metallic из ассортимента модели Porsche 980. Фолькер всегда берёт его с собой, когда навещает внуков в Дюссельдорфе и Оснабрюке, но скоро он надеется выехать и за пределы Германии. «Возможно, скоро я поеду в Зальцбург», - сказал Ширш по секрету.

С недавних пор для буксировки прицепа можно использовать и быстрейший кроссовер Нюрбургринга — обновлённый GLC 63 4Matic+. После рестайлинга у модели появился помощник при движении с прицепом задним ходом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...