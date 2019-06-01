Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа

«Самым прекрасным для меня по-прежнему остаётся звук оппозитного шестицилиндрового двигателя с воздушным охлаждением. Вождение «Спидстера» - просто чистое удовольствие. При управлении спортивным автомобилем нужно всегда быть начеку, и мне очень нравится чувствовать себя частью этого процесса», - уверяет Ширш.
Carrera 3.2 Speedster является двухместным автомобилем, на который можно установить крышу только в исключительных случаях. Благодаря упрощённой компоновке инженеры Porsche сэкономили 70 килограммов по сравнению с обычным кабриолетом 911 тех лет. Установленный на Speedster фаркоп является фирменным аксессуаром Porsche для 911.
Прицеп Hymer Eriba Puck 1975 года выпуска окрашен в фирменный оттенок Silver Metallic из ассортимента модели Porsche 980. Фолькер всегда берёт его с собой, когда навещает внуков в Дюссельдорфе и Оснабрюке, но скоро он надеется выехать и за пределы Германии. «Возможно, скоро я поеду в Зальцбург», - сказал Ширш по секрету.
С недавних пор для буксировки прицепа можно использовать и быстрейший кроссовер Нюрбургринга — обновлённый GLC 63 4Matic+. После рестайлинга у модели появился помощник при движении с прицепом задним ходом.