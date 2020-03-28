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10:00

Porsche 911 Turbo S станет легче и спортивнее

Новый Porsche 911 Turbo S получит пакеты Lightweight и Sport

Александр Пономарев
Porsche разработала для 911 Turbo S два новых пакета опций под названиями Lightweight и Sport, которые сделают купе легче и спортивнее.

После премьеры самого мощного «девятьсот одиннадцатого» поколения 992 пошли слухи о том, что вскоре 911 Turbo S станет легче и спортивнее. Теперь эту информацию подтвердил пресс-секретарь по семейству Porsche 911 в США Фрэнк Уайзман: для легендарного немецкого спорткара разработали пару новых пакетов опций под названиями Lightweight Package и Sport Package. Первый облегчает автомобиль на 30 килограммов снаряжённой массы благодаря новым ковшеобразным спортивным креслам, отсутствию задних сидений и уменьшенному количеству шумоизоляции.

В комплект также входят облегчённое ветровое стекло, спортивная выхлопная система и подвеска PASM Sport — эти элементы также доступны к покупке и отдельно от пакета Lightweight. Облегчённый Porsche 911 Turbo S займёт промежуточное положение между стандартной моделью и трековой 911 GT3. Второй пакет посвящён дизайну: в Sport Package входят новые фонари, колёса и зачернённые декоративные элементы. В отличие от пакета Lightweight, спортпакет будет предлагаться и для версии с мягкой крышей, но купе с Sport Package получит крышу из углеродного волокна.