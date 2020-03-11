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14:21

Из Porsche 911 сделают агрессивный внедорожник на «зубастых» шинах

Представлен еще один проект внедорожного спорткара

Немецкое ателье Gemballa опубликовало дизайн-скетчи агрессивного внедорожного купе Avalanche 4x4, построенного на агрегатах Porsche 911 предыдущего поколения. Новинка дебютирует до конца года и, вероятно, создана в противовес аналогичному проекту сына основателя компании Марка Филиппа Гембаллы.

Судя по эскизам, Gemballa Avalanche 4x4 достанется полностью карбоновый кузов с медными акцентами на бамперах и подвеска с увеличенным дорожным просветом. У машины появятся «зубастые» внедорожные шины, огромное фиксированное антикрыло с двумя плоскостями и воздухозаборники на крыше, через которые в моторный отсек поступает воздух для охлаждения двигателя. По нему никакой информации пока нет.

Тем не менее существующий пакет доработок — GTR 8XX Evo-R BiTurbo — для спорткаров серий 991/992 поднимает мощность оппозитника 3.8 до 818 лошадиных сил и 1098 Нм крутящего момента. Купе с таким мотором разгоняется до сотни за 2,3 секунды. Максимальная скорость составляет «более 370 километров в час».

Gemballa Avalanche 4x4

Ателье анонсировало Avalanche 4x4 через две недели после того, как появилась информация, что сын основателя Gemballa Марк Филипп Гембалла запустил собственную компанию — MP Gemballa — и готов показать дебютный проект.

Уже известно, что это будет переработанный Porsche 911 серии 992, выполненный с оглядкой на легендарный 959-й. Свое творение Марк Филипп Гембалла именует «внедорожный суперкар», считая, что пришло время по-настоящему уникальных автомобилей.

Правда, в начале марта Gemballa объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Марка Филиппа. Его обвиняют в незаконном использовании фирменного наименования и мошенничестве, что фактически запрещает ему выпускать «внедорожный» Porsche 911, по крайней мере, под именем Gemballa.