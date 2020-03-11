Из Porsche 911 сделают агрессивный внедорожник на «зубастых» шинах

Судя по эскизам, Gemballa Avalanche 4x4 достанется полностью карбоновый кузов с медными акцентами на бамперах и подвеска с увеличенным дорожным просветом. У машины появятся «зубастые» внедорожные шины, огромное фиксированное антикрыло с двумя плоскостями и воздухозаборники на крыше, через которые в моторный отсек поступает воздух для охлаждения двигателя. По нему никакой информации пока нет.

Тем не менее существующий пакет доработок — GTR 8XX Evo-R BiTurbo — для спорткаров серий 991/992 поднимает мощность оппозитника 3.8 до 818 лошадиных сил и 1098 Нм крутящего момента. Купе с таким мотором разгоняется до сотни за 2,3 секунды. Максимальная скорость составляет «более 370 километров в час».