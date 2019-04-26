Porsche 911 с очень кожаным салоном пустят с молотка

Приборная панель Porsche 911 Targa обшита коричневой кожей с открытым швом и двойной прострочкой. Упор для ног водителя сделан из патинированной кожи Venezia. Она же используется для отделки багажного и моторного отсеков. Напольные коврики изготовлены из плетеной шерсти Bouclé, а съемная крыша — из сочетания шерсти альпаки и кожи. Дополнительно к автомобилю прилагаются кожаная сумка и ботинки.