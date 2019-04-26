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11:34

Porsche 911 с очень кожаным салоном пустят с молотка

Интерьер спорткара сделан модным домом Berluti

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу Porsche 911 Targa 1973 года с интерьером от модного дома Berluti, специализирующегося на мужской обуви, одежде и аксессуарах. В отделке салона спорткара, а также багажного отсека, использована высококачественная натуральная кожа и шерсть. Текущая ставка за лот — 190 тысяч евро (13,7 миллиона рублей).
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Приборная панель Porsche 911 Targa обшита коричневой кожей с открытым швом и двойной прострочкой. Упор для ног водителя сделан из патинированной кожи Venezia. Она же используется для отделки багажного и моторного отсеков. Напольные коврики изготовлены из плетеной шерсти Bouclé, а съемная крыша — из сочетания шерсти альпаки и кожи. Дополнительно к автомобилю прилагаются кожаная сумка и ботинки.

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В движение Porsche приводит 2,4-литровый шестицилиндровый воздушный «оппозитник», выдающий 190 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» с H-образной схемой переключений и способен разгонять автомобиль до «сотни» за восемь секунд.

В 2018 году немецкий дилер Auxietre & Schmidt выставил на продажу Ferrari 599 SA Aperta с салоном Hermes. Интерьер выполнен в фирменном оранжевом цвете компании из натуральной кожи.

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