Porsche выпустит серию «винтажных» 911

В будущем разработанные Porsche Exclusive Manufaktur стайлинг-пакеты могут стать частью набора Heritage Design Package. Сейчас он доступен только для 911 Speedster, но позднее его предложат для других версий спорткара. Heritage Design Package включает в себя эксклюзивный цвет GT Silver Metallic, золотые надписи Speedster на кузове и исторический значок фирмы, а также двухцветную отделку салона.