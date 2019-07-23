Porsche выпустит серию «винтажных» 911

Лимитированная серия Porsche 911 от Porsche Exclusive Manufaktur будет ориентирована на коллекционеров и преданных поклонников марки, сообщает Automotive News Europe. Создавать ощущения от вождения винтажного спорткара должны тщательно подобранные цветовые схемы, текстуры, материалы и мельчайшие детали отделки вроде соответствующих периоду логотипов. Все варианты обивки проверят на воспламеняемость, износостойкость, а также безопасность, чтобы не допустить проскальзывание водителя под ремнем безопасности в случае ДТП.
Тираж «винтажной» серии 911-х ограничат 1000 экземпляров. Первую модель, представляющую 50-е годы, покажут в следующем году. Спорткар получит окрас кузова Cherry Metallic и бежевый салон. Все работы сотрудники Porsche Exclusive Manufaktur будут проводить вручную в мастерской на территории завода марки в Цуффенхаузене. Финишная доводка автомобилей займет от восьми до десяти часов.
В будущем разработанные Porsche Exclusive Manufaktur стайлинг-пакеты могут стать частью набора Heritage Design Package. Сейчас он доступен только для 911 Speedster, но позднее его предложат для других версий спорткара. Heritage Design Package включает в себя эксклюзивный цвет GT Silver Metallic, золотые надписи Speedster на кузове и исторический значок фирмы, а также двухцветную отделку салона.