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16:12

Porsche выпустит серию «винтажных» 911

Тираж коллекционных спорткаров ограничат 1000 экземпляров

Отделение Porsche Exclusive Manufaktur, специализирующееся на глубокой персонализации всей линейки Porsche, выпустит коллекционное издание 911, посвященное различным временным эпохам. Каждый из четырех автомобилей серии будет представлять одно десятилетие — от 50-х до 80-х годов прошлого столетия.

Лимитированная серия Porsche 911 от Porsche Exclusive Manufaktur будет ориентирована на коллекционеров и преданных поклонников марки, сообщает Automotive News Europe. Создавать ощущения от вождения винтажного спорткара должны тщательно подобранные цветовые схемы, текстуры, материалы и мельчайшие детали отделки вроде соответствующих периоду логотипов. Все варианты обивки проверят на воспламеняемость, износостойкость, а также безопасность, чтобы не допустить проскальзывание водителя под ремнем безопасности в случае ДТП.

Тираж «винтажной» серии 911-х ограничат 1000 экземпляров. Первую модель, представляющую 50-е годы, покажут в следующем году. Спорткар получит окрас кузова Cherry Metallic и бежевый салон. Все работы сотрудники Porsche Exclusive Manufaktur будут проводить вручную в мастерской на территории завода марки в Цуффенхаузене. Финишная доводка автомобилей займет от восьми до десяти часов.

В будущем разработанные Porsche Exclusive Manufaktur стайлинг-пакеты могут стать частью набора Heritage Design Package. Сейчас он доступен только для 911 Speedster, но позднее его предложат для других версий спорткара. Heritage Design Package включает в себя эксклюзивный цвет GT Silver Metallic, золотые надписи Speedster на кузове и исторический значок фирмы, а также двухцветную отделку салона.