В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке

Фотографиями и видеообзором капсулы времени поделился блогер Roma Urraco. Эта модель «Запорожца» — одна из версий автомобилей для инвалидов с индексом МД. Подобные машины чаще всего выдавались ветеранам Великой Отечественной войны через органы социального обеспечения. Всего Запорожский завод выпускал четыре подобные модификации: данный экземпляр предназначался для людей с повреждением одной ноги.

Управление этим «Запорожцем» существенно отличается от стандартного варианта. У автомобиля есть только одна педаль, которая выполняет роль сцепления, а в качестве тормоза используется большой Г-образный рычаг на центральном тоннеле. Подача топлива же осуществляется при помощи подрулевых лепестков.