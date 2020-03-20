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18:52

В гараже нашли «Запорожец» без пробега и в заводской смазке

Автомобиль 28 лет простоял без движения

Анастасия Дубина
В одном из гаражей Херсонской области на Украине обнаружили ЗАЗ-968М почти без пробега. По одометру машина проехала всего 71 километр. Автомобиль почти 30 лет стоял без движения, а его кузов до сих пор покрыт заводской консервационной смазкой.

Фотографиями и видеообзором капсулы времени поделился блогер Roma Urraco. Эта модель «Запорожца» — одна из версий автомобилей для инвалидов с индексом МД. Подобные машины чаще всего выдавались ветеранам Великой Отечественной войны через органы социального обеспечения. Всего Запорожский завод выпускал четыре подобные модификации: данный экземпляр предназначался для людей с повреждением одной ноги.

Управление этим «Запорожцем» существенно отличается от стандартного варианта. У автомобиля есть только одна педаль, которая выполняет роль сцепления, а в качестве тормоза используется большой Г-образный рычаг на центральном тоннеле. Подача топлива же осуществляется при помощи подрулевых лепестков.

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В моторном отсеке 968М установлен V-образный четырехцилиндровый двигатель МеМЗ-968Н объемом 1,2 литра, который вместе с карбюратором К-127 позволял автомобилю массой 840 килограммов разгоняться до 100 километров в час за 32 секунды. Максимальная скорость, которую мог развить «Запорожец», составляет 118 километров в час.

Видео Roma Urraco

В начале декабря прошлого года блогер тестировал аналогичную модель — он снял обзор точно такого же «Запорожца», у которого также было частично ручное управление и довольно скромный для почти 30-летнего автомобиля пробег в 121 километр. Причем обнаружили автомобиль также в гараже на Украине, но в этот раз в Киеве.

Источник: Roma Urraco