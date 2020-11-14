Дрэг-гонка: новый Porsche 911 против Ferrari 488 и Lamborghini Huracan

Заднеприводная Ferrari 488 Pista — самая дорогая, мощная и лёгкая среди соперников. Под капотом 3,9-литровый 720-сильный (770 Нм) V8 с двойным наддувом, коробка передач — 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями. Снаряжённая масса — 1385 килограммов, цена в Великобритании — от 250 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Ferrari 488 Pista
В активе Lamborghini Huracan Performante Spyder безнаддувный 5,2-литровый V10 мощностью 640 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Привод — полный, коробка передач — 7-ступенчатый преселективный «робот». Lamborghini на 12 тысяч фунтов стерлингов дешевле, чем Ferrari, и на 120 килограммов тяжелее.
Porsche 911 Turbo S существенно дешевле конкурентов. Разница в цене с Ferrari — почти 100 тысяч фунтов стерлингов, с Lamborghini — 90 тысяч фунтов стерлингов. Под капотом Porsche оппозитный шестицилиндровый 650-сильный (800 Нм) турбомотор объёмом 3,75 литра, привод — полный, трансмиссия — 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Снаряжённая масса Porsche 911 Turbo S — 1640 килограммов.
Видео: YouTube-канал carwow
Porsche 911 Turbo S доказал своё превосходство в заездах с места на четверть мили, однако в других дисциплинах результаты оказались не столь однозначными.
Ранее канал carwow устраивал новому «девятьсот одиннадцатому» сражения с Ferrari 812 и Lamborghini Aventador SVJ, выставлял против McLaren 720S и электромобиля Taycan Turbo S.