Дрэг-гонка: новый Porsche 911 против Ferrari 488 и Lamborghini Huracan

В активе Lamborghini Huracan Performante Spyder безнаддувный 5,2-литровый V10 мощностью 640 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Привод — полный, коробка передач — 7-ступенчатый преселективный «робот». Lamborghini на 12 тысяч фунтов стерлингов дешевле, чем Ferrari, и на 120 килограммов тяжелее.

Porsche 911 Turbo S существенно дешевле конкурентов. Разница в цене с Ferrari — почти 100 тысяч фунтов стерлингов, с Lamborghini — 90 тысяч фунтов стерлингов. Под капотом Porsche оппозитный шестицилиндровый 650-сильный (800 Нм) турбомотор объёмом 3,75 литра, привод — полный, трансмиссия — 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Снаряжённая масса Porsche 911 Turbo S — 1640 килограммов.