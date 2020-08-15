Видео: новый Porsche 911 Turbo, BMW M8 и Nissan GT-R сразились в дрэге

Новый Porsche 911 Turbo S — самый мощный, легкий, современный и дорогой из троицы. Под капотом 3,75-литровый 650-сильный (800 Нм) оппозитный шестицилиндровый двигатель с двумя турбонагнетателями, трансмиссия — преселективный 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Снаряжённая масса — 1650 килограммов.
Фото: Porsche 911 Turbo S (992)
BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым V8 мощностью 625 лошадиных сил и крутящим моментом 750 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Хотя баварское купе на 300 килограммов тяжелее Porsche и почти на 35 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей) дешевле, по мнению главы M-подразделения BMW Маркуса Флаша, модели являются конкурентами.
Компанию немецким суперкарам составит форсированный Nissan GT-R. После доработок 3,8-литровый V6 Twin-Turbo выдаёт 660 лошадиных сил и 830 Нм крутящего момента, на японском купе установлена пневмоподвеска, гоночные полуслики Toyo, а также модернизированные тормоза. Трансмиссия штатная — 6-скоростной «робот». Снаряжённая масса GT-R — около 1750 килограммов.
Видео: YouTube-канал carwow
В попытках объективно оценить динамику автомобилей, блогеры провели серию заездов на 402 метра по мокрому и сухому асфальту и оценили разгон со скорости 79 километров в час в разных ездовых режимах.