Видео: новый Porsche 911 Turbo, BMW M8 и Nissan GT-R сразились в дрэге

BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым V8 мощностью 625 лошадиных сил и крутящим моментом 750 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Хотя баварское купе на 300 килограммов тяжелее Porsche и почти на 35 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей) дешевле, по мнению главы M-подразделения BMW Маркуса Флаша, модели являются конкурентами.

Компанию немецким суперкарам составит форсированный Nissan GT-R. После доработок 3,8-литровый V6 Twin-Turbo выдаёт 660 лошадиных сил и 830 Нм крутящего момента, на японском купе установлена пневмоподвеска, гоночные полуслики Toyo, а также модернизированные тормоза. Трансмиссия штатная — 6-скоростной «робот». Снаряжённая масса GT-R — около 1750 килограммов.