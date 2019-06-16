BMW больше не будет выпускать суперкары

Плохие новости для фанатов БМВ, которые ждут от баварцев появления в модельном ряду настоящего, хардкорного суперкара, который смог бы составить конкуренцию Ferrari и Lamborghini — наподобие М1. Глава подразделения BMW М Маркус Флаш в интервью австралийскому изданию Which Car рассказал, что полноценный суперкар у марки уже есть — это M8.
По словам Флаша, на сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг в истории марки. И даже назвал M8 убийцей Porsche 911 Turbo! Также он отметил, что М8 ни в коем случае нельзя считать всего лишь двухдверной версией седана М5, так как это совершенно другой автомобиль: у купе на 24 миллиметра ниже центр тяжести, более жёсткий кузов и отточенная управляемость.
По словам Маркуса, даже заводские испытатели BMW были всерьёз впечатлены тем, насколько характер M8 в итоге отличается от M5. Напомним, M8 оснащается 4,4-литровым битурбомотором V8 мощностью 600 лошадиных сил (625 — в исполнении Competition). Купе BMW M8 разгоняется до «сотни» за 3,3 секунды (Competition — за 3,2). Кабриолетам на это требуется 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч (305 — с пакетом M Driver’s Package).