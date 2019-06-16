BMW больше не будет выпускать суперкары

По словам Флаша, на сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг в истории марки. И даже назвал M8 убийцей Porsche 911 Turbo! Также он отметил, что М8 ни в коем случае нельзя считать всего лишь двухдверной версией седана М5, так как это совершенно другой автомобиль: у купе на 24 миллиметра ниже центр тяжести, более жёсткий кузов и отточенная управляемость.