Mercedes-Benz удлинил самый доступный AMG-седан

Mercedes-AMG A 45 L 4Matic — это плюс 60 миллиметров к колесной базе (2789 вместо 2729). В остальном седан напоминается стандартную модель без литеры L: дополнительные усилители кузова в виде диагональных распорок и алюминиевой «панели жесткости», уникальные настройки подвески, селектор режимов движения AMG Dynamic Select с пятью профилями работы и полный привод с электромеханической муфтой подключения задней оси.
Под капотом — турбированная двухлитровая «четверка» мощностью 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Она совмещена с семиступенчатым «роботом» AMG Speedshift с двумя сцеплениями. У коробки есть функция лонч-контроля Race-Start и лепестки для ручного переключения передач.
С нуля до «сотни» Mercedes-AMG A 35 L 4Matic разгоняется за 4,9 секунды (на 0,1 секунды медленнее обычного седана и так же, как Mercedes-AMG CLA 35 4Matic) и достигает максимальной скорости 250 километров в час.
В стандартное оснащение длиннобазного A 35 вошел пакет AMG Aerodynamics с увеличенным передним сплиттером, канардами и AMG-спойлером. Кроме того, седану положен набор AMG Night с чернеными элементами декора, тонированные задние боковые стекла и исторические логотипы AMG на задних стойках.
Выпускать седан A 35 L 4Matic будут в Китае, на совместном предприятии Daimler и BAIC — Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC). Двигатели будут поставляться с завода AMG в немецком Кёлледе.