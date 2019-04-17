Mercedes-Benz удлинил самый доступный AMG-седан

В линейке Mercedes-AMG появилась еще одна вариация «бюджетного» A 35 — длиннобазный седан A 35 L 4Matic, разработанный эксклюзивно для Китая. От стандартной, короткой версии новинка отличается не только габаритами, но и расширенным базовым оснащение, а также оригинальным декором.