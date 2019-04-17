Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:30

Mercedes-Benz удлинил самый доступный AMG-седан

Представлена длиннобазная модель A 35 L 4Matic для Китая

В линейке Mercedes-AMG появилась еще одна вариация «бюджетного» A 35 — длиннобазный седан A 35 L 4Matic, разработанный эксклюзивно для Китая. От стандартной, короткой версии новинка отличается не только габаритами, но и расширенным базовым оснащение, а также оригинальным декором.

Mercedes-AMG A 45 L 4Matic — это плюс 60 миллиметров к колесной базе (2789 вместо 2729). В остальном седан напоминается стандартную модель без литеры L: дополнительные усилители кузова в виде диагональных распорок и алюминиевой «панели жесткости», уникальные настройки подвески, селектор режимов движения AMG Dynamic Select с пятью профилями работы и полный привод с электромеханической муфтой подключения задней оси.

>
Reload
1 / 2

Под капотом — турбированная двухлитровая «четверка» мощностью 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Она совмещена с семиступенчатым «роботом» AMG Speedshift с двумя сцеплениями. У коробки есть функция лонч-контроля Race-Start и лепестки для ручного переключения передач.

>
Reload
1 / 5

С нуля до «сотни» Mercedes-AMG A 35 L 4Matic разгоняется за 4,9 секунды (на 0,1 секунды медленнее обычного седана и так же, как Mercedes-AMG CLA 35 4Matic) и достигает максимальной скорости 250 километров в час.

>
Reload
1 / 4

В стандартное оснащение длиннобазного A 35 вошел пакет AMG Aerodynamics с увеличенным передним сплиттером, канардами и AMG-спойлером. Кроме того, седану положен набор AMG Night с чернеными элементами декора, тонированные задние боковые стекла и исторические логотипы AMG на задних стойках.

Выпускать седан A 35 L 4Matic будут в Китае, на совместном предприятии Daimler и BAIC — Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC). Двигатели будут поставляться с завода AMG в немецком Кёлледе.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...