Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG

От «гражданских» CLA седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic отличается увеличенной жесткостью кузова. Меры прежние: установка алюминиевой «панели жесткости» и двух диагональных распорок. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор, выдающий 306 сил и 400 Нм момента. Он совмещен с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом 4Matic, который способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось.