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12 марта, 10:42

Японский дрифтер первым пересадил в новую «Супру» двигатель 2JZ

Спорткар дебютирует в гонке D1 Grand Prix All-Star Shoot Out

Известный японский дрифтер Даиго Саито первым в мире оснастил Toyota Supra нового поколения легендарным двигателем 2JZ. Разработка и постройка дрифт-кара заняла 42 дня. Его публичный дебют состоится 23 марта в Токио на D1 Grand Prix All-Star Shoot Out.

В спецификации Саито рядная трехлитровая «шестерка» с двумя турбонагнетателями выдает около 800 сил. Выбор автомобиля-донора дрифтер объясняет короткой базой, позволяющей лучше контролировать автомобиль в скольжении, и компактным кузовом. От стоковой «турбошестерки» BMW пришлось отказаться из-за отсутствия достаточного количества деталей для тюнинга.

Серийная версия «Супры» (A90) оснащается 3.0 I6 от BMW Z4 текущего поколения мощностью 340 лошадиных сил. Помимо двигателя, у спорткаров общая платформа и основные механические узлы. При этом, по словам Toyota, у агрегатов Supra и Z4 совершенно разные настройки.

Российский офис Toyota анонсировал старт продаж спорткупе, но пока не назвал цены. Известно, что квота составит 22 экземпляра — из них три в специальной версии A90 Edition 1 с матово-серым кузовом и черно-красным интерьером.

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