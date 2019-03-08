Японский дрифтер первым пересадил в новую «Супру» двигатель 2JZ

В спецификации Саито рядная трехлитровая «шестерка» с двумя турбонагнетателями выдает около 800 сил. Выбор автомобиля-донора дрифтер объясняет короткой базой, позволяющей лучше контролировать автомобиль в скольжении, и компактным кузовом. От стоковой «турбошестерки» BMW пришлось отказаться из-за отсутствия достаточного количества деталей для тюнинга.
Серийная версия «Супры» (A90) оснащается 3.0 I6 от BMW Z4 текущего поколения мощностью 340 лошадиных сил. Помимо двигателя, у спорткаров общая платформа и основные механические узлы. При этом, по словам Toyota, у агрегатов Supra и Z4 совершенно разные настройки.
Российский офис Toyota анонсировал старт продаж спорткупе, но пока не назвал цены. Известно, что квота составит 22 экземпляра — из них три в специальной версии A90 Edition 1 с матово-серым кузовом и черно-красным интерьером.