Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»

В России новая Toyota Supra будет представлена только в модификации с трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. Спорткары в исполнении A90 Edition 1 будут отличаться цветовой схемой экстерьера и интерьера, а также 19-дюймовыми черными колесами.
Каждый покупатель «Супры» получил доступ к услуге онлайн-резервирования автомобиля, персонального менеджера, а также сможет присутствовать на индивидуальных мастер-классах по дрифту, которые проведут профессиональные гонщики.
Новая Toyota Supra построена на общей платформе с BMW Z4. С немецким купе «Супра» делит большинство механических узлов и электронных компонентов. Версии спорткара для Японии, помимо «шестерки», будут оснащаться четырехцилиндровыми турбомоторами.