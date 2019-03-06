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10:05

Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»

Спорткупе предложат только с 340-сильной «шестеркой»

Россия станет одной из первых стран, где Toyota будет продавать спорткар Supra нового поколения. Квота составит 22 автомобиля, из них три — в специальной версии A90 Edition 1 с матово-серым кузовом и черно-красным интерьером. Первые поставки клиентам запланированы на вторую половину этого года.

В России новая Toyota Supra будет представлена только в модификации с трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. Спорткары в исполнении A90 Edition 1 будут отличаться цветовой схемой экстерьера и интерьера, а также 19-дюймовыми черными колесами.

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Каждый покупатель «Супры» получил доступ к услуге онлайн-резервирования автомобиля, персонального менеджера, а также сможет присутствовать на индивидуальных мастер-классах по дрифту, которые проведут профессиональные гонщики.

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Новая Toyota Supra построена на общей платформе с BMW Z4. С немецким купе «Супра» делит большинство механических узлов и электронных компонентов. Версии спорткара для Японии, помимо «шестерки», будут оснащаться четырехцилиндровыми турбомоторами.

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