Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»

Россия станет одной из первых стран, где Toyota будет продавать спорткар Supra нового поколения. Квота составит 22 автомобиля, из них три — в специальной версии A90 Edition 1 с матово-серым кузовом и черно-красным интерьером. Первые поставки клиентам запланированы на вторую половину этого года.