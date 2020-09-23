В заброшенной школе обнаружили редчайшие автомобили

По словам автора фотографий, образовательное учреждение построили в 1913 году. Школа проработала вплоть до 80-х годов. После закрытия здание использовали в качестве автомобильной мастерской, в которой инженеры создавали уникальные хот-роды и занимались тюнингом серийных автомобилей.

Однако мастерская просуществовала недолго. Виной тому стал несчастный случай. Во время погрузки одного из тюнингованных автомобилей владелец фирмы получил серьезные травмы, после которых в течение нескольких лет так и не смог восстановиться. Переехав во Флориду, хозяин закрыл автомастерскую вместе с хранившимися в ней машинами.