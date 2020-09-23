В заброшенной школе обнаружили редчайшие автомобили

По словам автора фотографий, образовательное учреждение построили в 1913 году. Школа проработала вплоть до 80-х годов. После закрытия здание использовали в качестве автомобильной мастерской, в которой инженеры создавали уникальные хот-роды и занимались тюнингом серийных автомобилей.
Однако мастерская просуществовала недолго. Виной тому стал несчастный случай. Во время погрузки одного из тюнингованных автомобилей владелец фирмы получил серьезные травмы, после которых в течение нескольких лет так и не смог восстановиться. Переехав во Флориду, хозяин закрыл автомастерскую вместе с хранившимися в ней машинами.
Фото: abandonedupstate.com
Среди моделей, которые так и остались «умирать» в здании бывшей школы, фотограф отыскал Chrysler PT Cruiser 2006 года выпуска, Ford Mustang 1999 года, 60-летний Cadillac Deville, а также Mercury, сошедший с конвейера 72 года назад, полувековой Chevrolet 210 и хот-род Ford Model A 30-х годов. Большинство моделей покрыты толстым слоем ржавчины и потеряли былое величие.
Например, в результате серьезной аварии красный Chevrolet Corvette C4 лишился передних фар. Однако некоторые машины сохранились в неплохом состоянии. При желании автомобили можно реанимировать и пополнить ими чью-нибудь частную коллекцию.
В конце марта в аргентинском городе Авельянеда обнаружили склад с нераспроданными автомобилями итальянских марок Fiat и Alfa Romeo, которые сошли с конвейера в конце прошлого века. Все автомобили без пробега и находятся в идеальном состоянии, хотя и порядком запылились за десятилетия простоя.