На заброшенном складе нашли партию Fiat и Alfa Romeo без пробега

Представитель фирмы Kaskote Calcos, которого наняли для разбора завалов, рассказал, что склад принадлежал некогда известному дилерскому центру Ganza. В конце 90-х годов владелец бизнеса скончался и только через три десятилетия участок, на котором был построен автосалон и располагался склад, выставили на продажу. В заброшенных помещениях новый хозяин земли и обнаружил коллекцию итальянских машин.