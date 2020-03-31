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14:31

На заброшенном складе нашли партию Fiat и Alfa Romeo без пробега

Автомобили находятся в идеальном состоянии, хотя и покрыты многолетним слоем пыли

© Instagram.com/kaskotecalcos
Лиза Будрина
В аргентинском городе Авельянеда обнаружили склад с нераспроданными автомобилями итальянских марок Fiat и Alfa Romeo, которые были выпущены в конце прошлого века. Все автомобили без пробега и находятся в идеальном состоянии, хотя и порядком запылились за десятилетия простоя.

Представитель фирмы Kaskote Calcos, которого наняли для разбора завалов, рассказал, что склад принадлежал некогда известному дилерскому центру Ganza. В конце 90-х годов владелец бизнеса скончался и только через три десятилетия участок, на котором был построен автосалон и располагался склад, выставили на продажу. В заброшенных помещениях новый хозяин земли и обнаружил коллекцию итальянских машин.

Нераспроданная партия состояла из хэтчбеков Fiat Uno и Tipo, фургонов Duplo и седанов Duna и Tempra, а также универсала Alfa Romeo 33. Неведомым образом среди итальянских автомобилей оказался один экземпляр Peugeot 405. Все они будут отмыты и выставлены на продажу.

В середине марта в штате Пенсильвания, США, нашли огромный склад с редкими автомобилями разных эпох. Коллекция включала машины 20-х годов прошлого века, а самым «молодым» был автомобиль, собранный в 70-х.

Источник: Instagram.com/kaskotecalcos