Посмотрите на заброшенный автосалон, в котором все еще продаются подержанные автомобили

Заброшенный автосалон принадлежал Роберту Коллиеру – основателю фирмы Collier Motors. Мужчина открыл центр в 50-х годах прошлого века для продажи автомобилей марки Chevrolet. Спустя пять лет компания стала официальным дилером марки American Motors Corporation, которая выпускала модели Jeep, Hudson, Rambler и Nash.
В 1987 году компанию AMC приобрел концерн Chrysler. Казалось бы, Роберту Коллиеру не оставалось ничего другого, как продолжить сотрудничество уже с новыми владельцами. Однако мужчина не стал изменять себе и превратил Collier Motors в компанию по продаже подержанных автомобилей American Motors Corporation. Параллельно хозяин автосалона коллекционировал эксклюзивные автомобили и восстанавливал винтажные модели.
Фото: Kevin Kuczynski / Facebook
В начале 90-х годов компания лишилась своего главного механика. В скором времени проблемы со здоровьем начались и у главы автосалона. Все эти проблемы заставили Роберта продать самые редкие автомобили и на десятилетия отойти от дел. За время его отсутствия в автосалоне обрушилась крыша, погребя под собой несколько моделей. Оставшиеся машины пришлось выставить на открытую парковку.
В 2018 году основатель Collier Motors скончался. Хозяевами нераспроданных автомобилей стали его сыновья. Однако они не стали восстанавливать дело всей жизни отца и сохранили компанию только на бумаге. В настоящий момент склад автосалона насчитывает около сотни классических американских автомобилей, которые при желании можно приобрести. Но, учитывая долгий простой моделей под открытым небом и отсутствие какого-либо ухода, потенциальным покупателям придется потратить значительные средства на их восстановление.
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В конце сентября американский фотограф Брайант Нил обнаружил в американском штате Нью-Йорк заброшенную школу, в которой находились около десятка редких автомобилей. Среди прочих под толстым слоем пыли и ржавчины в разрушенном здании скрывались полувековой Chevrolet 210 и хот-род Ford Model A 30-х годов.