Посмотрите на заброшенный автосалон, в котором все еще продаются подержанные автомобили

Заброшенный автосалон принадлежал Роберту Коллиеру – основателю фирмы Collier Motors. Мужчина открыл центр в 50-х годах прошлого века для продажи автомобилей марки Chevrolet. Спустя пять лет компания стала официальным дилером марки American Motors Corporation, которая выпускала модели Jeep, Hudson, Rambler и Nash.

В 1987 году компанию AMC приобрел концерн Chrysler. Казалось бы, Роберту Коллиеру не оставалось ничего другого, как продолжить сотрудничество уже с новыми владельцами. Однако мужчина не стал изменять себе и превратил Collier Motors в компанию по продаже подержанных автомобилей American Motors Corporation. Параллельно хозяин автосалона коллекционировал эксклюзивные автомобили и восстанавливал винтажные модели.