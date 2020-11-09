13:07

Посмотрите на сотни новых Mazda, которые не могут покинуть Приморье

Для перевозки машин в другие регионы не хватает вагонов

Новые Mazda на территории ТРК «Приморское кольцо» © Vl.ru
Мария Евдокимова
На площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» в городе Артем скопились сотни новых автомобилей Mazda. Машины ждут отправки для реализации в другие регионы, однако для их перевозки не хватает вагонов, сообщает местное издание Vl.ru.

Машины, собранные на заводе СП «Мазда Соллерс» во Владивостоке, заполонили зону «ПримРинга» возле истребителя, и продолжают прибывать на автовозах. По словам представителей завода, скопление машин связано с плановым увеличением объемов сборки, под которое не успела подстроиться логистика.

Для транспортировки Mazda в автосалоны в регионах используется железная дорога, однако предоставленные вагоны не справляются с растущим потоком машин, сообщает издание. Поэтому готовые к продаже автомобили задерживаются на доступных площадках Приморья.

Новые Mazda на территории ТРК «Приморское кольцо»

Vl.ru

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Стоимость перевозки продукции Mazda по ЖД-путям из Владивостока покрывается субсидией, которую «Мазда Соллерс» получает в рамках Специнвестконтракта. Ранее представители совместного предприятия заявляли, что транспортировка автомобилей за свой счет компании невыгодна – в таком случае сборка машин на территории России не имеет смысла.

На заводе «Мазда Соллерс» на сегодняшний день собирают собирают кроссоверы CX-5 и CX-9, седаны Mazda 6, а также бензиновые двигатели SkyActiv. Там же наладят производство компакт-кросса CX-30, который может выйти на российский рынок до конца нынешнего года.

Источник: Vl.ru