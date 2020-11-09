Посмотрите на сотни новых Mazda, которые не могут покинуть Приморье

Машины, собранные на заводе СП «Мазда Соллерс» во Владивостоке, заполонили зону «ПримРинга» возле истребителя, и продолжают прибывать на автовозах. По словам представителей завода, скопление машин связано с плановым увеличением объемов сборки, под которое не успела подстроиться логистика.

Для транспортировки Mazda в автосалоны в регионах используется железная дорога, однако предоставленные вагоны не справляются с растущим потоком машин, сообщает издание. Поэтому готовые к продаже автомобили задерживаются на доступных площадках Приморья.