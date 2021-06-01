Видео: посмотрите на заброшенный французский автосалон, в котором гниют Lada

Спустя четыре года Ярослав Левашов решил посмотреть, как в настоящее время выглядят заброшенные отечественные автомобили. Большую часть экспонатов представляют ВАЗ-2109 и 2110, а также модели Niva, которые гниют под открытым небом. У всех машин не хватает запчастей. К примеру, у автомобилей отсутствуют решетки радиаторов, лючки бензобаков, рули и двигатели. Есть даже один сгоревший экземпляр.

Чуть больше повезло автомобилям, которые оставили под крышей здания. Однако даже в среднем состоянии нет ни одной Lada. В завершение своего обзора блогер сделал вывод, что за прошедшие четыре года ситуация в заброшенном автосалоне не изменилась в лучшую сторону. Бывший дилерский центр представляет собой обычное кладбище мертвых автомобилей.

В сентябре прошлого года житель Красноярского края обнаружил огромную спецстоянку с множеством заброшенных автомобилей. Побывав на территории, мужчина сделал фоторепортаж, продемонстрировав, в каком состоянии находятся машины.