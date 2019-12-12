Дизельный Volkswagen Touareg прокачали до 500 сил

Помимо увеличения мощности, ABT Sportsline предлагается установить на «Туарег» 22-дюймовые колеса. Есть несколько вариантов цветов и дизайнов, в том числе с аэродинамическими щитками.

С отдачей в 500 сил (970 Нм) дизельный двигатель V8 4.0 почти приблизился к могучему предшественнику V12 6.0 (500 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента). Такой агрегат устанавливался на Audi Q7 V12 TDI в 2008–2012 годах.