Дизельный Volkswagen Touareg прокачали до 500 сил

Пакет увеличения мощности ABT Power доступен для Volkswagen Touareg с двигателем от Audi SQ7. Он оснащается «турбовосьмеркой» 4.0, выдающей 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, которые доступны уже с тысячи оборотов в минуту. С помощью фирменного блока управления ABT Engine Control отдачу доведут до 500 сил и 970 Нм момента, предоставив гарантию на все компоненты и работы.
Набор ABT Power предлагается и для младшего дизельного V6: вместо 286 сил и 600 Нм момента он будет выдавать 330 лошадиных сил (650 Нм). Вариант блока управления для 231-сильной версии того же мотора уже в работе и появится в январе 2020 года.
Помимо увеличения мощности, ABT Sportsline предлагается установить на «Туарег» 22-дюймовые колеса. Есть несколько вариантов цветов и дизайнов, в том числе с аэродинамическими щитками.
С отдачей в 500 сил (970 Нм) дизельный двигатель V8 4.0 почти приблизился к могучему предшественнику V12 6.0 (500 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента). Такой агрегат устанавливался на Audi Q7 V12 TDI в 2008–2012 годах.