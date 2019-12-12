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13:16

Дизельный Volkswagen Touareg прокачали до 500 сил

Ателье ABT Sportsline представило пакет доработок для версии V8 TDI

Алексей Носаченко
Ателье ABT Sportsline анонсировало пакет доработок для дизельного Volkswagen Touareg. Кроссоверу предложено поднять мощность до 500 лошадиных сил и установить на выбор несколько вариантов колес размерностью 22 дюйма.

Пакет увеличения мощности ABT Power доступен для Volkswagen Touareg с двигателем от Audi SQ7. Он оснащается «турбовосьмеркой» 4.0, выдающей 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, которые доступны уже с тысячи оборотов в минуту. С помощью фирменного блока управления ABT Engine Control отдачу доведут до 500 сил и 970 Нм момента, предоставив гарантию на все компоненты и работы.

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Набор ABT Power предлагается и для младшего дизельного V6: вместо 286 сил и 600 Нм момента он будет выдавать 330 лошадиных сил (650 Нм). Вариант блока управления для 231-сильной версии того же мотора уже в работе и появится в январе 2020 года.

Помимо увеличения мощности, ABT Sportsline предлагается установить на «Туарег» 22-дюймовые колеса. Есть несколько вариантов цветов и дизайнов, в том числе с аэродинамическими щитками.

С отдачей в 500 сил (970 Нм) дизельный двигатель V8 4.0 почти приблизился к могучему предшественнику V12 6.0 (500 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента). Такой агрегат устанавливался на Audi Q7 V12 TDI в 2008–2012 годах.