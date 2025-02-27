Бывший завод SAAB будет выпускать британские спорткары

И сотрудничество AC Cars и T-engineering здесь как нельзя кстати. Причем выгодно оно будет всем. Британцы получат в распоряжение высококлассных специалистов с огромным опытом в области управляющих систем и электрификации. Ну а шведы заработают денег, задействуют простаивающие производственные мощности и дадут работу трем десяткам человек. Уже объявлено, что T-engineering займется не только сборкой родстеров и купе Cobra GT, но также будет оказывать инжиниринговые услуги и примет участие в разработке новых машин.