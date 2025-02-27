Бывший завод SAAB будет выпускать британские спорткары

Бывший завод SAAB будет выпускать британские спорткарыРечь идет о возрожденных купе и родстерах AC Cobra GT
Британская фирма AC Cars заключила стратегическое партнерство со шведской T-engineering, в рамках которого получит доступ к экс-заводу SAAB в Тролльхеттане и расположенному там же испытательному полигону T Legacy Track — месту, где в свое время обкатывали турбо-Саабы. Сегодня весь этот комплекс принадлежит компании Stenhaga Invest, которая поставила перед собой цель возродить производство, создать новые рабочие места и в каком-то смысле вернуть в Тролльхеттан дух «Сааба».
И сотрудничество AC Cars и T-engineering здесь как нельзя кстати. Причем выгодно оно будет всем. Британцы получат в распоряжение высококлассных специалистов с огромным опытом в области управляющих систем и электрификации. Ну а шведы заработают денег, задействуют простаивающие производственные мощности и дадут работу трем десяткам человек. Уже объявлено, что T-engineering займется не только сборкой родстеров и купе Cobra GT, но также будет оказывать инжиниринговые услуги и примет участие в разработке новых машин.
Нынешняя «Кобра», представленная в 2023 году, построена вокруг пространственного каркаса с навесными панелями из углепластика. В гамме двигателей — бензиновые «восьмерки» разной степени сумасшествия (мощность — до 810 л.с.) и двухлитровые «четверки». На разгон до ста самая прокаченная двухдверка тратит 3,2 секунды, а стоит такая машина от 225 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 24,8 миллиона рублей.