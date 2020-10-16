В Европе распродают остатки новых Lada

В сентябре в Европе продали 62 новых «Лады», что на 71,1 процент меньше прошлогоднего результата. Можно предположить, что в ближайшие месяцы запасы европейских дилеров подойдут к концу. При этом продажи Lada находятся примерно на одном уровне с другим брендом, входящим в состав Renault Group, – Alpine. В первый месяц осени европейцы купили 61 автомобиль (-26,5 процента), а за восемь месяцев – 726 экземпляров (‐78,1 процента).
И если с завершением поставок Lada Vesta и Granta европейцы смирились, то уход внедорожника Lada 4x4 стал для поклонников утилитарной модели настоящей трагедией. Они выпустили несколько петиций с требованием возобновить продажи 4x4 в Европе.
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Первая петиция, автором которой стал житель Мальты Освальд Галеа, не набрала большого количества подписей. Зато под документом, опубликованным руководителем немецкой компании Lada Deutschland Дитером Трзаской, подписалось более тысячи человек.
Всего с января по сентябрь в Европе зарегистрировали семь миллионов новых автомобилей, что на 28,8 процента меньше результата прошлого года. А по итогам сентября продажи выросли на 3,1 процента, до 933 987 штук.