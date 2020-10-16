Видео: что будет, если вместо моторного масла в двигатель залить кислоту

Чтобы провести эксперимент, блогеры полностью слили из двигателя моторное масло. Затем, в качестве проверки, капнули кислоты в емкость с небольшим количеством того же масла, чтобы убедиться в отсутствии сильной реакции. После чего, воспользовавшись средствами безопасности, залили около полулитра электролита внутрь двигателя и завели автомобиль.

Мотор ВАЗ-2110 проработал около 30 секунд, после чего начал дымить, «стрелять» и в итоге заглох. В связи с этим, блогеры решили оставить машину на сутки в таком состоянии и посмотреть, что с ней будет на следующий день. Будущим утром, заглянув внутрь двигателя через маслозаливную горловину, визуально энтузиасты не увидели никаких изменений. Однако мотор так и не заводился. Тогда блогеры решили просушить свечи и попробовать завести агрегат еще раз.