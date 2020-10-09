Видео: что происходит с покрышкой Toyota Supra во время дрифта

Для проведения эксперимента блогер закрепил камеру GoPro на заднем правом диске. Чтобы не повредить устройство, Toyota Supra обули в низкопрофильную широкую резину. Во время съемки автору ролика удалось снять, как работает покрышка во время скольжения. В ходе испытания картинка передавалась в режиме реального времени на смартфон Мэтта.

На представленном видео можно увидеть значительные вибрации в местах, где покрышка соприкасается с асфальтом во время управляемого заноса. Кроме того, во время дрифта можно услышать характерный свист, который возникает при трении резины об асфальт. За время эксперимента шина испытала серьезные боковые нагрузки, однако успешно справилась с испытанием.