Самый доступный кроссовер Acura: первые изображения

Его дебют ожидается в ноябре

Acura показала первые тизеры кроссовера начального уровня. Премиум-марка готовится представить ADX — вседорожник, который станет самым доступным в ее линейке. Этот статус он отнимет у RDX, стоимость которого стартует с 44 700 долларов (около 4,4 миллиона рублей). Это дороже «начальных» продуктов BMW, Cadillac, Lexus и других более популярных брендов, что не способствует рыночному успеху Acura. ADX призван исправить эту ситуацию.