Acura показала роскошный салон нового MDX

Несложно заметить, что архитектурой передней панели Acura MDX копирует TLX, хоть и не дословно. Под установленным в специальной нише центральным дисплеем диагональю 10,2 дюйма размещен блок управления климатической установкой с россыпью кнопок, под ним — кнопочный селектор трансмиссии. На консоли видны тачпад мультимедиа, беспроводная зарядка и ниша для мелочевки. Весомое отличие — цифровая «приборка» Acura Precision Cockpit, тогда как у TLX есть только аналоговые шкалы с семидюймовым экраном маршрутного компьютера.