Acura показала роскошный салон нового MDX

Несложно заметить, что архитектурой передней панели Acura MDX копирует TLX, хоть и не дословно. Под установленным в специальной нише центральным дисплеем диагональю 10,2 дюйма размещен блок управления климатической установкой с россыпью кнопок, под ним — кнопочный селектор трансмиссии. На консоли видны тачпад мультимедиа, беспроводная зарядка и ниша для мелочевки. Весомое отличие — цифровая «приборка» Acura Precision Cockpit, тогда как у TLX есть только аналоговые шкалы с семидюймовым экраном маршрутного компьютера.
Кроме того, MDX достанутся новые спортивные кресла с более развитым профилем и функцией массажа. Они отличаются криволинейным узором на кожаной обивке, «градиентной перфорацией» и французской двойной прострочкой. Двери и переднюю панель кроссовера украсят вставки из натурального дерева с открытыми порами. Любителей слушать музыку в дороге порадует аудиосистема ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками и встроенной светодиодной подсветкой.
Публичный дебют Acura MDX четвертого поколения состоится 14 октября. Пока компания представит прототип, но максимально близкий к серийному образцу. Вероятнее всего, «четвертый» MDX вслед за другими моделями переберется на собственную платформу Acura со стойками MacPherson спереди и многорычажкой сзади. В моторной гамме появятся «турбочетвёрка» 2.0 и трёхлитровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском, совмещенные с десятидиапазонным «автоматом» и полным приводом SH-AWD.
Нынешний Acura MDX в Америке стоит от 44 500 долларов (3,48 миллиона рублей). Кроссовер оснащается атмосферным двигателем V6 3.5 (294 силы и 362 Нм) либо гибридной силовой установкой c V6 3.0 и тремя электромоторами (321 сила и 391 Нм). Причем в первом случае мотор сочетается с «автоматом», передним или полным приводом, во втором — с «роботом» 7DCT и трансмиссией Sport Hybrid SH-AWD.