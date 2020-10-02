Новый Acura MDX показали на видео

Вероятнее всего, «четвертый» MDX вслед за другими моделями марки переберется на собственную платформу Acura с MacPherson спереди и многорычажкой сзади. В моторной гамме появятся «турбочетвёрка» объёмом два литра и трёхлитровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском (зарезервирован за MDX Type S, который, ориентировочно, выйдет в 2022 году) — на TLX он выдает около 400 лошадиных сил. На смену девятидиапазонному «автомату» придет трансмиссия на десять ступеней. Полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами колес задней оси сохранится.