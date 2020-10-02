Новый Acura MDX показали на видео

Новый Acura MDX мелькал на рендерах в 2019 году. Тогда утверждалось, что изображения кроссовера нашли в прошивке информационно-развлекательной системы младшего RDX. На них можно увидеть, что внешность вседорожника сильно перекликается с дизайном четырехдверки TLX, то есть дальше развивает дизайн-концепцию Precision Crafted Performance с массивным «щитом» решетки радиатора, узкой головной оптикой и мускулистыми пропорциями.
Вероятнее всего, «четвертый» MDX вслед за другими моделями марки переберется на собственную платформу Acura с MacPherson спереди и многорычажкой сзади. В моторной гамме появятся «турбочетвёрка» объёмом два литра и трёхлитровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском (зарезервирован за MDX Type S, который, ориентировочно, выйдет в 2022 году) — на TLX он выдает около 400 лошадиных сил. На смену девятидиапазонному «автомату» придет трансмиссия на десять ступеней. Полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами колес задней оси сохранится.
Цены на нынешний MDX в Америке начинаются от 44 500 долларов (3,48 миллиона рублей). Кроссовер оснащается атмосферным двигателем V6 3.5 (294 силы и 362 Нм) либо гибридной силовой установкой c V6 3.0 и тремя электромоторами (321 сила и 391 Нм). Причем в первом случае мотор сочетается с «автоматом», передним или полным приводом, во втором — с «роботом» 7DCT и трансмиссией Sport Hybrid SH-AWD.