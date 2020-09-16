Редчайшую 20-летнюю Acura NSX пустят с молотка

Лимитированную серию Acura NSX (в европейских странах модель известна под брендом Honda NSX) Zanardi Edition представили в 1999 году. Спецсерию выпустили в честь двухкратного чемпиона гоночной серии CART – аналога Формулы-1, — Алекса Дзанарди. Итальянский пилот становился лучшим в 1997 и 1998 годах. Всего с конвейера японской марки сошла 51 эксклюзивная модель красного цвета. Из них 49 спорткаров концерн передал дилерским центрам, один автомобиль подарили итальянскому гонщику, а последний оставили в пресс-парке компании.

Спорткар в исполнении Zanardi Edition отличается от стандартной модификации облегченной на 68 килограммов массой, жесткой крышей и отсутствием электроусилителя руля. Кроме того, лимитированное издание оборудовали легкими дисками BBS, задним спойлером, а также алюминиевым шильдиком с автографом пилота и номером автомобиля в серии.