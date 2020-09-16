Редчайшую 20-летнюю Acura NSX пустят с молотка

Лимитированную серию Acura NSX (в европейских странах модель известна под брендом Honda NSX) Zanardi Edition представили в 1999 году. Спецсерию выпустили в честь двухкратного чемпиона гоночной серии CART – аналога Формулы-1, — Алекса Дзанарди. Итальянский пилот становился лучшим в 1997 и 1998 годах. Всего с конвейера японской марки сошла 51 эксклюзивная модель красного цвета. Из них 49 спорткаров концерн передал дилерским центрам, один автомобиль подарили итальянскому гонщику, а последний оставили в пресс-парке компании.
Спорткар в исполнении Zanardi Edition отличается от стандартной модификации облегченной на 68 килограммов массой, жесткой крышей и отсутствием электроусилителя руля. Кроме того, лимитированное издание оборудовали легкими дисками BBS, задним спойлером, а также алюминиевым шильдиком с автографом пилота и номером автомобиля в серии.
Фото: Bring a Trailer
В салоне спорткара установлена аудиосистема, кондиционер, а также отделанные кожей и алькантарой сиденья с электроприводом. Селектор коробки передач инженеры выполнили из титана. Под капотом спецсерии установлен стандартный для Acura NSX 3.2-литровый V6 мощностью 294 лошадиные силы (303 Нм). Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой».
В 1999 году стоимость Acura NSX Zanardi Edition составляла 85 000 долларов (примерно 6,3 миллиона рублей по текущему курсу). За 21 год Мигель Дюамель проехал на спорткаре всего 19 300 километров. Теперь приобрести редчайший автомобиль в идеальном состоянии можно за 215 000 долларов (примерно 16 миллионов рублей по текущему курсу).
В середине июля в Майами выставили на продажу красный спорткар Honda NSX Type R 1993 года выпуска в идеальном состоянии. За автомобиль с пробегом 50 000 километров просили 285 000 долларов (примерно 20 000 000 рублей по текущему курсу).