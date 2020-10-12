Владельцы старых Acura NSX смогут отреставрировать их у официальных дилеров

В настоящий момент программа восстановления Acura NSX доступна только в Японии. Компания Honda занимается реставрацией спорткаров первого поколения в Стране восходящего солнца с 2010 года. Данная услуга является довольно востребованной, в связи с чем, производитель решил расширить её на территорию США, где по официальным данным эксплуатируется более девяти тысяч Acura NSX.

По словам главы подразделения NSX Strategy Team Джона Уоттса, заводским восстановлением «Акуры» в США может заниматься инженерно-производственный центр Performance Manufacturing Center в Огайо, на котором в настоящий момент налажен выпуск NSX второго поколения.