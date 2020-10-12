Владельцы старых Acura NSX смогут отреставрировать их у официальных дилеров

В настоящий момент программа восстановления Acura NSX доступна только в Японии. Компания Honda занимается реставрацией спорткаров первого поколения в Стране восходящего солнца с 2010 года. Данная услуга является довольно востребованной, в связи с чем, производитель решил расширить её на территорию США, где по официальным данным эксплуатируется более девяти тысяч Acura NSX.
По словам главы подразделения NSX Strategy Team Джона Уоттса, заводским восстановлением «Акуры» в США может заниматься инженерно-производственный центр Performance Manufacturing Center в Огайо, на котором в настоящий момент налажен выпуск NSX второго поколения.
Если ориентировться на японский прайс-лист, стоимость базового осмотра спорткара в США обойдется владельцам в 1 200 долларов (примерно 90 тысяч рублей по текущему курсу). Внешний детейлинг в Японии стоит 2 500 долларов (примерно 190 000 рублей по текущему курсу). За полное восстановление кузова придется заплатить 37 000 долларов (примерно 2,8 миллиона рублей по текущему курсу), а капитальный ремонт двигателя спорткара встанет в 38 000 долларов (примерно 3 миллиона рублей по текущему курсу). Полная реставрация автомобиля оценивается в 140 000 доллларов (примерно 11 миллионов рублей по текущему курсу).
В настоящий момент японская компания провела опрос среди двух тысяч владельцев NSX первого поколения, большинство из которых положительно отреагировали на расширение официальной программы реставрации.
Acura NSX первого поколения дебютировала в 1990 году. В Европе модель известна под брендом Honda. Среднемоторная модель комплектовалась двигателями объемом от 3 до 3.2 литров, мощность которых составляла от 256 до 294 лошадиных сил. Последний спорткар сошел с конвейера в 2005 году. С 2016 года компания выпускает NSX второго поколения, который оборудуется гибридной силовой установкой, включающей 3,5-литровый турбированный V6 мощностью 500 лошадиных сил и три электромотора. Суммарная отдача силовой установки составляет 573 лошадиные силы (644 Нм).
В середине сентября На аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу красный спорткар Acura NSX в редкой комплектации Zanardi Edition 1999 года выпуска за 215 000 долларов (примерно 16 миллионов рублей по текущему курсу). Всего с конвейера сошел 51 лимитированный экземпляр.