Acura украсила кроссовер RDX карбоном для поднятия настроения

Разработкой линейки аксессуаров занималась отдельная команда американских инженеров, которые специализируются на комплектующих для автомобилей. В списке: 20-дюймовые колеса с алмазной огранкой и темной отделкой, хромированные шильдики, накладки на пороги с подсветкой. Также в набор вошли карбоновая решетка радиатора, боковые зеркала, обвесы и задний диффузор из углепластика.
Помимо RDX на шоу публично представят концепт-кар Type S, с которым марка объявила о возрождении линейки одноименных «заряженных» модификаций автомобилей. Последним экземпляром был седан TL Type S, который выпускался всего год (с 2007 по 2008-й), но спустя 10 лет компания все же решила вернуться на рынок спорткаров.
Также на SEMA покажут суперкар NSX, окрашенный в желтый цвет, который отсылает к первому поколению модели. Цвет Yellow Pearl хоть и не полностью, но достаточно точно повторяет Indy Yellow, в который были окрашены 20 процентов двухдверок, выпускавшихся с 1993 по 2003 год. Этот оттенок включили в палитру Heritage, для серийных автомобилей он станет доступен в следующем году.
Кроссовер RDX пережил масштабную модификацию в прошлом 2018 году. Автомобиль получил совершенно иной интерьер, новую платформу и линейку силовых установок. Так, вместо «шестерки» Acura RDX теперь комплектуется «турбочетверкой» объемом два литра от новой Honda Accord, а прежняя «тележка» была заменена на уникальную, созданная специально для автомобилей Acura.
На российском рынке автомобили Acura были доступны до 2016 года, но компания приняла решение покинуть Россию из-за невысокого спроса. Пока что возвращать модели на наш рынок руководство марки не намерено.