Acura украсила кроссовер RDX карбоном для поднятия настроения

Разработкой линейки аксессуаров занималась отдельная команда американских инженеров, которые специализируются на комплектующих для автомобилей. В списке: 20-дюймовые колеса с алмазной огранкой и темной отделкой, хромированные шильдики, накладки на пороги с подсветкой. Также в набор вошли карбоновая решетка радиатора, боковые зеркала, обвесы и задний диффузор из углепластика.

Помимо RDX на шоу публично представят концепт-кар Type S, с которым марка объявила о возрождении линейки одноименных «заряженных» модификаций автомобилей. Последним экземпляром был седан TL Type S, который выпускался всего год (с 2007 по 2008-й), но спустя 10 лет компания все же решила вернуться на рынок спорткаров.