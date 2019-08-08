Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет

Схема окраски Indy Yellow Pearl подражает оттенку Spa Yellow, одному из желтых колеров, предлагавшихся для NSX первого поколения. Он также известен, как Indy Yellow и использовался на 20 процентах двухдверок, выпущенных в период с 1993 по 2003 год. В последние два года производства спорткара, 2004-2005-м, цвет был заменен на Rio Yellow.
Acura NSX второго поколения собирают вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо (сейчас там выпускают и седан TLX в версии PMC Edition). Суперкар оснащается силовой установкой Sport Hybrid SH-AWD, состоящей из твин-турбо 3.5 V6 и трех электромоторов, выдающих в сумме 581 лошадиную силу и 650 Нм момента. Коробка — девятиступенчатый «робот» собственной разработки. До первой «сотни» купе разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 километров в час.
В прошлом году гибрид NSX пережил небольшое обновление. У него появились более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенное рулевое управление, иные настройки управляющей электроники активных магнитореологических амортизаторов и силовой установки. Также машина обзавелась более цепкими шинами Continental SportContact 6.
Рекомендованная розничная цена автомобиля в США — 157 500 долларов или 10,3 миллиона рублей по текущему курсу.