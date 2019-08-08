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15:00

Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет

Он похож на тот, что предлагался для модели первого поколения

На Неделе автомобилей в Монтерее марка Acura покажет гибридный суперкар NSX в новом историческом цвете Indy Yellow Pearl. Оттенок, представляющий собой современную интерпретацию окраски классического NSX, наряду с Berlina Black войдет в палитру Heritage и будет предлагаться для купе 2020 модельного года.

Схема окраски Indy Yellow Pearl подражает оттенку Spa Yellow, одному из желтых колеров, предлагавшихся для NSX первого поколения. Он также известен, как Indy Yellow и использовался на 20 процентах двухдверок, выпущенных в период с 1993 по 2003 год. В последние два года производства спорткара, 2004-2005-м, цвет был заменен на Rio Yellow.

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Acura NSX второго поколения собирают вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Мэрисвилле, штат Огайо (сейчас там выпускают и седан TLX в версии PMC Edition). Суперкар оснащается силовой установкой Sport Hybrid SH-AWD, состоящей из твин-турбо 3.5 V6 и трех электромоторов, выдающих в сумме 581 лошадиную силу и 650 Нм момента. Коробка — девятиступенчатый «робот» собственной разработки. До первой «сотни» купе разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 километров в час.

В прошлом году гибрид NSX пережил небольшое обновление. У него появились более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенное рулевое управление, иные настройки управляющей электроники активных магнитореологических амортизаторов и силовой установки. Также машина обзавелась более цепкими шинами Continental SportContact 6.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в США — 157 500 долларов или 10,3 миллиона рублей по текущему курсу.