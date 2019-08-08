Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет

В прошлом году гибрид NSX пережил небольшое обновление. У него появились более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенное рулевое управление, иные настройки управляющей электроники активных магнитореологических амортизаторов и силовой установки. Также машина обзавелась более цепкими шинами Continental SportContact 6.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в США — 157 500 долларов или 10,3 миллиона рублей по текущему курсу.