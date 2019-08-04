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16:00

Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX

Отремонтировать разбитый автомобиль можно только в США

Нельзя просто так взять и починить высокотехнологичный алюминиевый суперкар с гибридной силовой установкой. К примеру, Acura NSX после аварии неизбежно придётся отправлять на завод в Огайо.

Купе Acura NSX, известное в Европе и Японии под маркой Honda, оснащается 581-сильной гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового битурбомотора V6 и трёх электродвигателей. Суперкар с девятиступенчатым «роботом» разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимальную скорость в 309 километров в час. Выпускают гибридный суперкар на заводе Performance Manufacturing Center в городе Мэрисвилл американского штата Огайо. Туда же NSX придётся отправлять и в случае выполнения любого кузовного ремонта.

Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции. Ни одна мастерская не сумеет выполнить арматурные работы по заводским стандартам, считает производитель. На сегодняшний день завод отремонтировал 15 пострадавших в авариях NSX, начиная с выпуска второго поколения модели в 2016 году. Обычно все расходы по восстановлению суперкара после ДТП несёт страховая компания, но владельцам приходится набираться терпения и ждать, пока разбитый автомобиль доставят в Огайо и привезут обратно.