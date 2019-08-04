Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX

Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции. Ни одна мастерская не сумеет выполнить арматурные работы по заводским стандартам, считает производитель. На сегодняшний день завод отремонтировал 15 пострадавших в авариях NSX, начиная с выпуска второго поколения модели в 2016 году. Обычно все расходы по восстановлению суперкара после ДТП несёт страховая компания, но владельцам приходится набираться терпения и ждать, пока разбитый автомобиль доставят в Огайо и привезут обратно.